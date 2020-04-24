15 Temmuz Şehitler Köprüsü sessizliğini koruyor
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü sessizliğini koruyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçmişti.

24.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:52
15 Temmuz Şehitler Köprüsü sessizliğini koruyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçmişti. İstanbul'da da kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Alınan kararla birlikte 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçti. Kısıtlamayla birlikte boşalan megakent sensizliğe büründü. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise kısıtlamanın 2'inci gününde drone ile havadan görüntülendi.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü sessizliğini koruyor

Kaynak: İHA

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