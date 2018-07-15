Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Akın Etti! İşte Çarpıcı Fotoğraflar
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan etkinliklere katılan vatandaşlar, etkinlik alanını tamamen doldurdu. İşte anma törenine ait dikkat çeken fotoğraflar.
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan etkinliklere katılan vatandaşlar, insan seli oluşturdu.
ALAN TAMAMEN DOLDU
Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen program için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasındaki bölümünde oluşturulan alanı doldurdu.
KURAN'I KERİM VE ŞEHİTLERİN ADLARI OKUNDU
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program 21:00 sıralarında başladı. Programın açılışında Kur'an-ı Kerim ve şehitlerin adları okundu.
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ OKUNDU
Dev ekrana fotoğrafları yansıtılan 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okundu. Vatandaşlar "Burada" diye karşılık verdi.