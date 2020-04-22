15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik alışılan görünümüne döndü
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İstanbul

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik alışılan görünümüne döndü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik alışılan görünümüne döndü İstanbul'da trafik akşam saatlerinde korona virüsten önceki alışılmış yoğunluğuna döndü.

22.04.2020 03:42 | Son Güncelleme: 22.04.2020 03:43
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik alışılan görünümüne döndü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik alışılan görünümüne döndü

İSTANBUL - İstanbul'da trafik akşam saatlerinde korona virüsten önceki alışılmış yoğunluğuna döndü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik kameralara yansıdı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle bir süredir İstanbul trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşanmıştı. Ancak akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kaydedilen görüntülerde trafiğin yavaş yavaş eski günlerine dönüş sinyali verdiği görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iş çıkış saati yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı. Köprüde yaşanan yoğun trafik 'eski günlere geri mi dönüyoruz?' sorusunu akıllara getirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik alışılan görünümüne döndü

Kaynak: İHA

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