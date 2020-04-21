15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik alışılan görüntülerine döndü İstanbul'da trafik akşam saatlerinde korona virüsten önceki alışılmış yoğunluğuna döndü.

İstanbul'da trafik akşam saatlerinde korona virüsten önceki alışılmış yoğunluğuna döndü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik kameralara yansıdı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle bir süredir İstanbul trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşanmıştı. Ancak akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaydedilen görüntülerde trafiğin yavaş yavaş eski günlerine dönüş sinyali verdiği görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iş çıkış saati yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı. Köprüde yaşanan yoğun trafik 'eski günlere geri mi dönüyoruz' sorusunu akıllara getirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA