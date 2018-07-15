15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Toplanmalar Havadan Fotoğraflandı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak olan etkinliklere katılacak olan vatandaşlar, yürüyerek etkinlik alanına gitmeye başladılar. Etkinlik saati yaklaştıkça alandaki kalabalık artıyor. Son durum saat 19.30 sıralarında havadan fotoğraflandı.

- İstanbul