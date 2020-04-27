15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki son durum havadan fotoğraflandı
Ali AKSOYER / SOKAĞA çıkma yasağının ardından günün ilk iş gününde İstanbul'da araçlar yola çıktı.
27.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:28
Ali AKSOYER/ SOKAĞA çıkma yasağının ardından günün ilk iş gününde İstanbul'da araçlar yola çıktı. Ara ara yoğunluğun görüldüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.
4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte haftanın ilk iş gününde araçlar yola çıktı. İşe gidenler sabah erken saatlerde yola çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ara ara trafik yoğunluğu oluştu. Köprüdeki trafik havadan görüntülendi
Kaynak: DHA