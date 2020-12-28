15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kaza trafiği felç etti
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kaza trafiği felç etti

28.12.2020 09:58 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:04

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kaza trafiği felç etti Kilometrelerce uzayan trafik drone ile görüntülendi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazası nedeniyle E-5 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kaza trafiği felç etti

Kilometrelerce uzayan trafik drone ile görüntülendi

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazası nedeniyle E-5 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. Araçlardan birinin yan yattığı kaza kaldırılırken Anadolu Yakasına geçiş istikametinde oluşan yoğun trafik, drone görüntülendi.

Kaza, saat 07.45 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden iki araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışarak kaza yaptı. Araçlardan birinin yan yattığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Anadolu Yakası istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kazaya karışan araçlar, olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi sonrası çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası'na geçiş istikametindeki trafik yoğunluğu devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kaza trafiği felç etti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kaza trafiği felç etti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kaza trafiği felç etti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kaza trafiği felç etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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