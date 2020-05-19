15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler havadan görüntülendi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler havadan görüntülendi

Ali AKSOYER-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA SOKAĞA çıkma yasağının son gününde polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimlerini sürdürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler havadan görüntülendi
19.05.2020 08:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 08:58

Ali AKSOYER-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA SOKAĞA çıkma yasağının son gününde polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimlerini sürdürüyor. Öte yandan köprüde yapımına başlanan EDS (Elektronik Denetim Sistemi) çalışmalarına 1 hafta süreyle ara verildi. Yapılan denetimler ise havadan da görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsımda ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde polis ekiplerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaptığı denetimler devam ediyor. Araçlar tek tek durdurularak kontrol ediliyor. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapımına başlanan EDS (Elektronik Denetim Sistemi) çalışmalarına 1 hafta süreyle ara verildiği öğrenildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü binasına 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle devasa Türk Bayrağı ve Atatürk resmi asıldı. Denetimler havadan da görüntülendi. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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