15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler havadan görüntülendi
01.05.2020 09:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:20

Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı.

Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde sabah saatlerinde güvenlik noktası oluşturan polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yaptı.Denetleme yapan Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri denetimlerde sürücülerle arasındaki sosyal mesafeyi koruyabilmek için ehliyet ve ruhsatları almayı sağlayan tutma aparatı kullandı. Polis ekipleri sürücülerin ehliyet ve izin belgelerine yaklaşık 1 metre boyundaki aletle alarak kontrol etti. Ekipler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşların geçişlerine izin verildi. Köprüdeki denetimler havadan da görüntülendi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum Haberler
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil Haberler
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Haberler
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa...
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Engin Altay Donald Trump Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Nur Yerlitaş Uğurkan Erez
Spor Arda Turan Bülent Uygun Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Avrupa Fransa Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 09:35:02. #1.14#
title