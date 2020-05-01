15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler havadan görüntülendi

Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı.

Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde sabah saatlerinde güvenlik noktası oluşturan polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yaptı.Denetleme yapan Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri denetimlerde sürücülerle arasındaki sosyal mesafeyi koruyabilmek için ehliyet ve ruhsatları almayı sağlayan tutma aparatı kullandı. Polis ekipleri sürücülerin ehliyet ve izin belgelerine yaklaşık 1 metre boyundaki aletle alarak kontrol etti. Ekipler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşların geçişlerine izin verildi. Köprüdeki denetimler havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA