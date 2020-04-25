15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ -1
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Koronavirüs, Polis, Güncel, Haber

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ -1

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam etti.

25.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:21
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ -1

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam etti. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçlar tek tek kontrol edilirken gerekli izin belgesi olmayan bir sürücüye ceza kesildi. Köprüdeki denetimler havadan da görüntülendi.

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetimler sürüyor. Polis ekipleri Avrupa'ya geçmek isteyen araçları tek tek durdururken, kontroller sırasında gerekli izin belgesi bulunmayan bir otomobil sürücüsüne ceza kesildi. Hastasını evine bıraktığını söyleyen bir kişi polis ekipleriyle uzun süre konuşsa da elinde belgesi bulunmadığı için ceza yemekten kurtulamadı. Sürücü, "Hiç önemli değil, devletin vermiş olduğu şey değil mi önemli değil. Ceza kesiyorsa da canı sağ olsun. Ne kadar ödeyeceğimi bilmiyorum hakkımızda hayırlısı. Yapabileceğimiz bir şey yok." dedi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve denetimler havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA

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