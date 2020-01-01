: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi

01.01.2020 00:35 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:37

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşların yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi.

Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renkli görüntülere sahne oldu. 2020'ye saniyeler kala köprüyü kullanan sürücüler havai fişek gösterisi altında ilerledi. Köprünün ışıl ışıl görüntüsünün yanında havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Doyumsuz manzara oluşturan o anlar havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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