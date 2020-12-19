15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

19.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:29
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alarak yanan araç, kullanılamaz hale geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alarak yanan araç, kullanılamaz hale geldi.

Edirne istikametine giden M.Ş. idaresindeki 35 APF 899 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde polisin uygulama yaptığı noktada, aniden alev almaya başladı.

Araçtan inen sürücü yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiyeye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangın söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Araç yangını nedeniyle köprüde trafiğinde yoğunluk yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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