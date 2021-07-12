15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Cengiz  çoban - Haberler | Güncel

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA Haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Cengiz  ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA Haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası istikametinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu. Zaman zaman durma noktasına gelirken, trafik Çamlıca'dan başladı. İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk, saat 07.50'de yüzde 44 oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz  çoban

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