15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA Haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA Haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası istikametinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu. Zaman zaman durma noktasına gelirken, trafik Çamlıca'dan başladı. İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk, saat 07.50'de yüzde 44 oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz çoban