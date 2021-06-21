Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Son dakika haberler... Gamze ŞİMŞEK / SOKAĞA çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.
Gamze ŞİMŞEK/ SOKAĞA çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kademeli normalleşme sürecinde pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 08.12'de yüzde 56 oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri