İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
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İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAHafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Altunizade'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 07.40 itibariyle yüzde 54'e ulaştı. Araç trafiğinin Acıbadem'den başladığı görüldü.

İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Haberler
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