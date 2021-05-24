Son Dakika | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Son Dakika | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel

Son dakika haber: HAFTA sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

HAFTA sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Altunizade'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 07.28'de yüzde 45'e ulaştı. Araç trafiğinin Uzunçayır'dan başladığı görüldü.


- İstanbul
Son Dakika | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Son Dakika | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

Boşanma aşamasındaki eşine otomobilde pusu kurdu! Görür görmez kurşun yağdırdı
Boşanma aşamasındaki eşine otomobilde pusu kurdu! Görür görmez kurşun yağdırdı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan açıklama Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan açıklama Açıklaması
'Geçen yılki hataları tekrarlamayalım' diyen Bilim Kurulu üyesinden yapılandırılmış açılma önerisi
"Geçen yılki hataları tekrarlamayalım" diyen Bilim Kurulu üyesinden yapılandırılmış açılma önerisi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Derya Yanık Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Necip Uysal Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 07:45:35. #1.14#

title