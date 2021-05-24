Son Dakika | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Son dakika haber: HAFTA sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.
HAFTA sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.
- İstanbul
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Altunizade'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 07.28'de yüzde 45'e ulaştı. Araç trafiğinin Uzunçayır'dan başladığı görüldü.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri