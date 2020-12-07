Son dakika haber! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Son dakika haberlerine göre Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / KORONAVİRÜS salgını ile mücadele için haftasonu uygulanan kısıtlama saat 05.00'de sona erdi.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ KORONAVİRÜS salgını ile mücadele için haftasonu uygulanan kısıtlama saat 05.00'de sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve D-100 Karayolunda hareketlilik başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 08.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 38 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı