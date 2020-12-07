Son dakika haber! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
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Son dakika haber! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

07.12.2020 08:00 | Son Güncelleme: 07.12.2020 08:10
Son dakika haber! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Son dakika haberlerine göre Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / KORONAVİRÜS salgını ile mücadele için haftasonu uygulanan kısıtlama saat 05.00'de sona erdi.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ KORONAVİRÜS salgını ile mücadele için haftasonu uygulanan kısıtlama saat 05.00'de sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve D-100 Karayolunda hareketlilik başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 08.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 38 oldu.

 


Son dakika haber! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Son dakika haber! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Son dakika haber! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Son dakika haber! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Son dakika haber! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Son dakika haber! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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