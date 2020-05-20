15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

SOKAĞA çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
20.05.2020 09:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:15
SOKAĞA  çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çalışanların mesaileri başladı. Yasak nedeniyle  boş kalan yollarda yasağın kalkmasının ardından araç yoğunluğu olduğu görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'nda trafik yoğunluğu  saat 08.30 itibariyle yüzde 24 olarak ölçüldü. Ekiplerin yoğunluğu azaltma çalışmaları devam ediyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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