15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi

Yurt genelinde bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından, ders zili yeniden çaldı.

25.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:01
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi

Yurt genelinde bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından, ders zili yeniden çaldı. saatlerinde trafiğinde çile yeniden başladı.

Yurt genelinde 15 Kasım Cuma günü bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından, ders zili yeniden çaldı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak okullarına gitmek isteyen öğrenciler sebebiyle İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Altunizade'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi
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