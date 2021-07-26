Son dakika! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
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Son dakika! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre 9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu yaşandı.

9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile yeni haftanın ilk gününde mesai başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde mesaiye başlamak için evden çıkanların toplu taşımayı kullandıkları görüldü. Kendi araçları ile işe gitmek isteyenler trafiği hareketlendirdi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

Son dakika! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Son dakika! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Son dakika! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Son dakika! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Son dakika! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Son dakika! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Son dakika! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Son dakika! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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