Son dakika haber | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası
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Son dakika haber | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası

28.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:25

Bir son dakika haberine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kaza nedeniyle trafik aksadı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kaza nedeniyle trafik aksadı.

Alınan bilgiye göre, köprü üzerinde Ankara istikametine seyir halinde olan sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 GP 2566 plakalı otomobil ile 34 NNJ plakalı araç, çarpıştı.

Kazada, 34 GP 2566 plakalı otomobil devrilirken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada, köprüdeki 2 şerit trafiğe kapatıldı.

Trafik yoğunluğu oluşan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, araçların kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası
Son dakika haber | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası
Son dakika haber | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası
Son dakika haber | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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