Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi
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Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi

Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının 9. gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının 9. gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı. Ekipler  araçları tek tek durdurarak sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 9. gününde ekiplerin denetimleri devam ediyor. Polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Bu noktadan geçen araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlere çevik kuvvet ekipleri de katıldı. Denetimler sırasında kısıtlamadan muaf olmasına rağmen trafik kurallarını ihlal eden 2 sürücüye ceza kesildi.


Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi
Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi
Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi
Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi
Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi
Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi
Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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