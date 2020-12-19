15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

19.12.2020 09:46 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:53
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL -DHA Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı üçüncü hafta sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL -DHA Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı üçüncü hafta sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı. Denetimler sırasında köprüden geçişi yasak olan araçla giren bir sürücüye ceza kesildi.

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü kez uygulandığı hafta sonunda İstanbul'da da denetimler arttırıldı. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü'nde oluşturulan denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yapılan denetim sırasında ise uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak, sürücülerin evrak ve izin belgelerini kontrol etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçişi yasak olan bir araçla gelen sürücüye ceza kesildi.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 09:53:25. #1.14#
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