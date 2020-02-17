15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi (1)
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi (1)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.

17.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:12
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi (1)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Müzakereci , korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi ikna etmeye çalışırken, köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine gelen müzakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi ikna etmeye çalışırken, olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. 

 


Kaynak: DHA
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