15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ (1)
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.

17.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:07
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Müzakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi ikna etmeye çalışırken, köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine gelen müzakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi ikna etmeye çalışırken, olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. 

Görüntü Dökümü:

------------------15 Temmuz Şehitler köprüsünden görüntü-Korkuluklara çıkan şahsın görüntüsü-Müzakereci polisin ikna çalışmaları-Köprüdeki trafik

-Deniz polis ve sahil güvenlik görüntüsü


Kaynak: DHA
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