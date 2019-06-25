15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durduran bir kişi köpründen atlayarak intihar etti. Şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde saat 16.30 sıralarında Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü aracını durdurarak aşağıya indi. Korkuluklara doğru koşmaya başlayan şahıs kendini Boğaz'a bıraktı. Vatandaşın atladığını gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Ekipler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden vatandaşı bulmak için çalışma başlattı. İntihar eden şahıs henüz bulunamazken ekiplerin İstanbul Boğazı'ndaki arama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA