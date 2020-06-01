15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketlilik başladı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketlilik başladı

Bugün itibariyle uygulanmaya başlanan yeni normale dönüş kararlarının ardından trafikte de yoğunluk oluşmaya başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketlilik başladı
01.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:42

Bugün itibariyle uygulanmaya başlanan yeni normale dönüş kararlarının ardından trafikte de yoğunluk oluşmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan hareketlilik de havadan drone ile görüntülendi.

1 Haziran itibariyle yeni normale dönüş kararları sonrasında, geçici olarak kapanan iş yerlerinin de bugün itibariyle açılmasıyla trafikte de yoğunluk oluşmaya başladı. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketlilik oluştu. Köprüdeki hareketlilik de havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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