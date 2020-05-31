15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimleri sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
31.05.2020 08:20 | Son Güncelleme: 31.05.2020 08:23

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimleri sürüyor. Oluşturulan güvenlik noktalarından geçen araçlar, tek tek kontrol ediliyor.

Sokağa çıkma yasağının ikinci ve son gününde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde de güvenlik noktası oluşturan ekipler, buradan geçen araçları tek tek durduruyor. Araçta bulunan kişilerin gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol ediliyor. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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