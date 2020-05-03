15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
03.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:15

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor. 

Sokağa çıkma yasağının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü giriş ve çıkışında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçmek isteyen araçlar ekipler tarafından tek tek kontrol ediliyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişilerin geçişine izin veriliyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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