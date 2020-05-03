15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor. Sokağa çıkma yasağının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü giriş ve çıkışında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçmek isteyen araçlar ekipler tarafından tek tek kontrol ediliyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişilerin geçişine izin veriliyor.

Kaynak: DHA