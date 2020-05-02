15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
02.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:22

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ SOKAĞA çıkma yasağının ikinci gününde trafikte denetimler devam ediyor.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ SOKAĞA çıkma yasağının ikinci gününde trafikte denetimler devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen araçlar tek tek kontrol edildi.

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde trafik denetimleri devam etti. Maske, eldiven ve siperlik takarak gerekli önlemlerini alan polis ekipleri köprüden geçmek isteyen araçları tek tek durdurdu. Araç içinde bulunan kişilerin gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. 


Kaynak: DHA

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