15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam ediyor
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam ediyor

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetimlerini sürdürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam ediyor
17.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:53
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sırasında izin belgesi olmayan bir sürücüye cezai işlem uygulandı. 

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetimlerini sürdürüyor. Polisler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Denetimler sırasında durdurulan  bir araç sürücüsüne sokağa çıkma için gerekli izin belgesi olmadığı için ceza kesildi. Sürücü Salih Ünal basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakırken, işlemlerin ardından denetim noktasından ayrıldı. Ekiplerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetimleri devam ediyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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