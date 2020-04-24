15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER DEVAM ETTİ
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Polis, Güncel, Haber

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER DEVAM ETTİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA KORONAVİRÜSLE salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yaptı.

24.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:04
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER DEVAM ETTİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA KORONAVİRÜSLE salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yaptı. Tek tek durdurularak izin belgeleri kontrol edilen araçlar kuyruk oluşturdu.

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Polisler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Denetimler sırasında araçlar kuyruk oluşturdu.

Kaynak: DHA

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