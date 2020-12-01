15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı

01.12.2020 23:55 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:59
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı

KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kararların ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kararların ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Dünyayı ve ülkemizi kasıp kavurmaya devam eden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirlerin uygulanmasına başlandı. Bu kapsamda hafta içi her gün akşam saat 21.00'den sabah saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonları ise, Cuma günü saat 21.00'da başlayan kısıtlamalar Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar devam edecek.Bugün saat 21.00 itibari ile başlayan kısıtlamalar kapsamında polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde vatandaşların kısıtlamalar süresi içinde dışarı çıkabileceklerini gösterir belgeleri kontrol edildi. Herhangi bir belge ibraz edemeyenlere idari para cezası uygulandı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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