15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAYükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde...

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

YKS için uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Saatler 09.30'u gösterdiğinde köprüden geçmek isteyen araçlar tek tek durduruldu. Ekipler hususi otomobil ve ticari taksilerin içindeki vatandaşların izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. 18.30'a kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşların geçişine izin verilirken, gerekli belgeleri bulunmayan iki kişiye cezai işlem uygulandı.

D-100 Karayolu Merter mevkiinde yapılan denetimlerde polis ekipleri sürücülerden sokağa çıkmak için izin belgesi kontrolü yaptı. Bazı sürücüler ise maske takmadığı için uyarıldı.

Görüntü dökümü: ------------------Kısıtlama öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntüler-Kısıtlama öncesi yolda olan araçlar-Muhabir anonsları (Gamze Şimşek)-Denetim yapan polis ekipleri-Polislerin araçları durdurması-Polislerin araç içindeki kişilere soru sorması-İzin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulanması-Ceza kesilen yabancı uyruklu bir kişi ile röp-Genel ve detay-MERTER-Ekiplerin araçları kontrol etmesi-Ekiplerin sürücülerden izin belgesi sorması

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA