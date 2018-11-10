15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya Saygı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde siren seslerini duyan sürücüler, araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde siren seslerini duyan sürücüler, araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Köprüde trafik 1 dakikalığına dururken o anlar havadan görüntülendi. Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80. yıldönümünde tüm yurtta düzenlenen törenle anılıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde siren seslerini duyan sürücüler, araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Trafik 1 dakika boyunca durdurulurken o anlar havadan görüntülendi.
(Serdal Altıntepe- Murat Ergin- Metin Başar/İHA)