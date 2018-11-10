15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya Saygı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde siren seslerini duyan sürücüler, araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Köprüde trafik 1 dakikalığına dururken o anlar havadan görüntülendi. Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80. yıldönümünde tüm yurtta düzenlenen törenle anılıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde siren seslerini duyan sürücüler, araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Trafik 1 dakika boyunca durdurulurken o anlar havadan görüntülendi.

(Serdal Altıntepe- Murat Ergin- Metin Başar/İHA)