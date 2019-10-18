15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini engellediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı.
18.10.2019 18:52
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini engellediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA