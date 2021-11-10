15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında, ölüm saati olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Sürücüler 09.05'te kontak kapatıp, araçlarından indi, saygı duruşunda bulundu. Bu anlar havadan ve yerden görüntülendi

Görüntü dökümü:

---------------Havadan ve yerden görüntüler

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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