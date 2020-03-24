15 Temmuz Şehitler köprüsü haftanın ilk günü boş kaldı
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15 Temmuz Şehitler köprüsü haftanın ilk günü boş kaldı

15 Temmuz Şehitler köprüsü haftanın ilk günü boş kaldı Korona virüs önlemleri kapsamında vatandaş sokağa çıkmadı, boş köprü trafiği drone ile görüntülendi Korona virüs önlemleri kapsamında yetkilileri "evde kal" uyarıları karşılık buldu.

24.03.2020 00:13 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:14
15 Temmuz Şehitler köprüsü haftanın ilk günü boş kaldı

15 Temmuz Şehitler köprüsü haftanın ilk günü boş kaldı

Korona virüs önlemleri kapsamında vatandaş sokağa çıkmadı, boş köprü trafiği drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında yetkilileri "evde kal" uyarıları karşılık buldu. Vatandaşlar haftanın ilk günü sokağa çıkmayınca normal şartlarda büyük trafik yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de boş kaldı. Trafikte korona virüs etkisi drone ile görüntülendi

Korona Virüs önlemleri kapsamında yetkililer tarafından yapılan "evde kal" çağrısı karşılık buldu. Vatandaşların haftanın ilk günü sokağa çıkmadığı görüldü.

Pazartesi günlerinde yaşanan trafik yoğunluğu ise yerini boş yollara bıraktı. Trafik yoğunluk seviyesi oldukça düşerken, 15 Temmuz Şehitler köprüsü de bomboş kaldı. Trafikte korona virüs etkisi drone ile havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler köprüsü haftanın ilk günü boş kaldı

Kaynak: İHA

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15 Temmuz Şehitler köprüsü haftanın ilk günü boş kaldı

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