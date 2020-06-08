15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu
08.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:08

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik nedeniyle araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. 

Koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. Altunizade'den köprü istikametine geçmek isteyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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