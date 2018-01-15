15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin, haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmada, savunma yapan tutuklu sanıklar Selim Kocabaş, Şamil Akın ve Fuat Türkmen, hava harp okulu öğrencileri olduklarını, 15 Temmuz 2016'da gruplara ayrıldıklarını ve otobüslere bindirildiklerini, aracın durduğunu ve kendilerini güvene almak için bir askeri aracın altına yattıklarını, 4 saat aracın altında yattıklarını, Bayrampaşa Çevik Kuvvet'e götürülerek gözaltına alındıklarını ve olayları görmediklerini savundu.

Sanıklar, savcılıkta verdikleri ifadelerini söylemediklerini belirtti.

Tutuklu sanık Arif Sun savunmasında, nizamiyeden çıktıktan sonra otobüste uyuduğunu, otobüse taşlar çarpınca uyandığını, otobüsten inerek kaçmaya başladıklarını, askeri kamyonların altında yattıklarını ve daha sonra teslim olduklarını anlattı.

Olayın darbe girişimi olduğunu karakolda öğrendiğini, hiçbir şekilde ateş etmediğini öne süren sanık Arif Sun, üzerine atılı hiçbir suçlamayı kabul etmediğini bildirdi.

Sanık, savcılık ifadelerini inkar etti

Mahkeme Başkanı Taner Akıncı'nın, savcılık ifadelerini okuması üzerine sanık Sun, "Böyle bir şey demedim." diyerek reddetti.

Başkan Akıncı'nın "Bayağı ayrıntılı anlatmışsın. Anlattıklarının hiçbirini görmedin mi?" diye sordu. Sanık Sun da "Bunlar başkalarından duyduklarımdı." dedi.

Katılan avukatının "Savcılık ifadende 'Gazi Odacı ve Ali Akçay silah kullanma emri verdi' demişsin. Neler diyeceksin?" sorusu üzerine sanık Sun da "Yanlış yazılmış." cevabını verdi.

Başka bir katılan avukatı ise söz alarak, "Bir savunma manipülasyonuyla karşı karşıyız. İfadesi alınmayanlar yönlendiriliyor. Geçen hafta ve bu hafta dinlenen sanıklar, köprüde hiç olay olmamış, kimse şehit olmamış, gazi olmamış, maddi hasar meydana gelmemiş gibi konuşuyor. Bir muamma haline getiriliyor. Buna fırsat verilmemesini istiyoruz. Soru şu, Yalova'dan çıktınız, köprüye ulaştınız. Otobüsünüzün camı kırılıyor, size engel olunmaya çalışıyor. Vatandaşların faaliyeti engel olunma faaliyetidir. Bize tersini anlatmaya çalışmayın. Otobüsünüz camı kırıldığında, komutanlarınıza ne oluyor, bu halk otobüsün camını niye kırıyor? Neden yapıyorlar? diye sormadınız mı?" şeklinde soru sordu.

Sanık Sun da "O şokla ne yapacağımızı bilemedik." dedi.

Köprüdeki olaylar esnasında yaralanarak gazi olan davanın mağduru Emin Oğuz Ayanoğlu, "Komutanlar bunları yaparken, bu hainler ileride subay olacaktı, Neden korkup Unimog'un altına yattın?" diye sorması üzerine sanık "Olayın şokuyla yattık." diye cevap verdi.

Bir diğer tutuklu sanık Hayati Gültekin savunmasında, 15 Temmuz'dan önce idari işler astsubayı olduğunu, öğrencilerle altlık ve üslük bir durumunun olmadığını, olay günü odasında uyuyakaldığını, 23.00 gibi uyandığını ve acil durum olduğunun kendisine söylendiğini aktardı.

"Whatsapp'ta Ananas Grubu"

Sanık Gültekin, Binbaşı Gazi Odacı'nın, terör olaylarının olacağını söylediğini ifade ederek, "Otobüste internete baktım, yurt genelinde terör tehdidi gibi gibi şeyler okudum. Bazen trafiğe takılarak, ilerlemeye devam ettik. Köprüye yaklaşınca otobüs taşlanmaya başladı. Öndeki araca çarptık. Binbaşı Gazi, ben ve Ali astsubay havaya ateş ettik. Videoları izledik, o zaman anladım, buradaki insanlara ateş edilmiş. Gişelerden koşmaya başladık. Zırhlı aracın oraya gittim. Refüjün oraya yattım. Kendimi korumaya aldım. 06.30 gibi 'teslim oluyoruz' diye bağırdılar, rahatladım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ömer Faruk Karagüzel'in, "Binbaşı Ecir Şık'ın üzerinden çıkan listede darbeye iştirak edecek rütbeli askerin ve Hava Harp Okulu öğrencilerinin adı yer almaktaydı. Senin de listede adın, İstanbul Valiliği'ni işgal edecek askerlerin arasında yer alıyordu. Siz İstanbul Valiliği'ne gidecektiniz ama halkımız sizi durdurdu. Bu listeden haber var mıydı?" diye sorması üzerine sanık Gültekin "Haberim yoktu." şeklinde cevap verdi.

TBMM avukatı Mehmet Alagöz, sanık Gültekin'e, whatsappa üye olduğu bir grubun adının "Ananas Grubu" olduğunu belirterek, bu grubun neden "Ananas Grubu" olduğunu, Fetullah Gülen'le ilgili bir şifre olup olmadığını sorması üzerine sanık da "Benimle dalga geçen bir arkadaşım vardı, onun üzerine bu grup kuruldu." dedi.

Bunun üzerine avukat Alagöz de bir dönem ananasların gidip geldiğini, bu durumun bir şifre olduğunu söyledi.

Duruşma, yarına ertelendi.