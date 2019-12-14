15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

14.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:40
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında alev alan otomobil ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde ilerleyen 59 AS 597 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ekipleri sevk edildi.

ekipleri yangını söndürdü. Yanan araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Yangın nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA
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