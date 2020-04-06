15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı Türkiye'de yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla ile birlikte sokaklar neredeyse tamamen boşaldı.

Türkiye'de yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla ile birlikte sokaklar neredeyse tamamen boşaldı. Pazartesi günleri ise büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 9'lara kadar düşerken, az sayıda sürücünün gözlendiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün (Kovid-19) Türkiye'deki vaka sayılarının da artmasının ardından İstanbul adeta sessizliğe büründü. Pazartesi günü sabah saatlerinde adeta kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi yüzde 9 oranına kadar düştü. Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu rengi yeşile büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması da dikkat çekti. Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA