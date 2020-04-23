15 Temmuz Şehitler Köprüsü 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kaldı
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Zonguldak, İstanbul, Haber

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kaldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı.

23.04.2020 06:59 | Son Güncelleme: 23.04.2020 07:01
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kaldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kaldı

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Kısıtlamayla birlikte boşalan megakent sensizliğe büründü. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise drone ile havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kaldı

Kaynak: İHA

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