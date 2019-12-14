15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev...
15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev alev yandı.
14.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:45
15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev alev yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, çalışmalar sırasında trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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