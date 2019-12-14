15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev...
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15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev...

15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev alev yandı.

14.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:45
15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev...

15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev alev yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, çalışmalar sırasında trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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