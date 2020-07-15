15 Temmuz şehitler için mevlit Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle şehitlerin ruhuna mevlit okutuldu.

Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle şehitlerin ruhuna mevlit okutuldu.

Tekye Camiinde İl Müftülüğünde görevli din görevlileri tarafından şehitlerin ruhuna mevlidi şerif okutuldu. AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, daire amir ve müdürlerinin katıldığı mevlid-i şerif sonrası katılanlara gül suyu ile lokum dağıtıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA