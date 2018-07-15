15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Çevresinde Yoğun Güvenlik Önlemleri Alındı

15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek demokrasi nöbeti öncesinde 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve köprü çevresi boşaltılarak, bomba araması yapıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde düzenlenecek demokrasi nöbeti öncesinde hazırlıklar devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na gelmeye başladı. Etkinlik için hazırlıklar devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve köprünün etrafı boşaltılarak bomba araması yapıldı. Araçlar ve vatandaşlar alanın dışına çıkarıldı. Olası bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekiplerinin güvenlik çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL