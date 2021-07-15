15 Temmuz Şehitler Anıtı'na yoğun ilgi gece saatlerinde havadan görüntülendi
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15 Temmuz Şehitler Anıtı'na yoğun ilgi gece saatlerinde havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Anıtı'na yoğun ilgi gece saatlerinde havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 5. yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı ziyaretçi akınına uğradı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 5. yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı ziyaretçi akınına uğradı. Gün boyu ziyaretçi yoğunluğunun sürdüğü 15 Temmuz Şehitler Anıtı, gece saatlerinde havadan görüntülendi.

15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından başlatılan hain darbe girişimi, kahraman Türk halkının sokaklara çıkarak verdiği mücadele ile geri püskürtüldü. Yaşanan hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyarete gelerek şehitleri andı. Gün boyu ziyaretçinin eksik olmadığı 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda dualar okunarak şehitler anılırken zaman zaman marşlar eşliğinde kazanılan zafer coşkuyla kutlandı. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve çevresindeki ziyaretçi yoğunluğu gece saatlerinde drone ile havadan görüntülendi.

(Aykut Zor/İHA)

15 Temmuz Şehitler Anıtı'na yoğun ilgi gece saatlerinde havadan görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Anıtı'na yoğun ilgi gece saatlerinde havadan görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Anıtı'na yoğun ilgi gece saatlerinde havadan görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Anıtı'na yoğun ilgi gece saatlerinde havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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