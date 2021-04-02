15 Temmuz şehit yakını ve gazilerine ödenen destek 1500 TL oldu
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15 Temmuz şehit yakını ve gazilerine ödenen destek 1500 TL oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
15 Temmuz şehit yakını ve gazilerine ödenen destek 1500 TL oldu

15 Temmuz şehit yakını ve gazilerine ödenen destek 1500 TL olduAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu'nun 15'inci toplantısında, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen aylık biner liralık destek 1500...

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Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1.500 liraya çıktı
Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1.500 liraya çıktı

15 Temmuz şehit yakını ve gazilerine ödenen destek 1500 TL oldu

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu'nun 15'inci toplantısında, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen aylık biner liralık destek 1500 TL'ye çıkarıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu'nun 15'inci toplantısına başkanlık yaptı. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu 15'inci toplantısında, 2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen aylık biner liralık destek 1500 TL'ye çıkarıldı. Toplantıda, dini bayramlarda 1000'er TL ile temmuz ayında 15 Temmuz'a ithafen 3 bin TL verilmesi kararı da alındı. Bu kapsamda, Nisan 2020'den bugüne kadar 12 ödeme yapılarak, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 35 milyonu aşkın destek verildiği belirtildi.

ANKARA, 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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