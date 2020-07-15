15 Temmuz şehit ve gazileri Eyüpsultan Camii'nde dualarla anıldı 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde şehit ve gaziler yurt genelinde anılıyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde şehit ve gaziler yurt genelinde anılıyor. Eyüpsultan Camii'nde de 15 Temmuz şehit ve gazileri için dualar edildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt genelinde birlik ve beraberlik mesajları verildi. 15 Temmuz gecesinde şehit ve gazi olan vatandaşlar da yurt genelinde dualarla anılıyor. Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan Camii'nde düzenlediği etkinlikte şehit yakınları ve gaziler için Kur'an-ı Kerim okuttu. Mehter takımı da söylediği marşlarla geceye katılan vatandaşlarla birlik ve beraberlik oluşturdu. Öte yandan belgesel ve klip gösterimleri gece boyunca sürerken, 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflardan oluşan resim sergisi de oluşturuldu.

BAŞKAN KÖKEN: "15 TEMMUZ'U HER SENE ANMAMIZ LAZIM"

15 Temmuz'un her sene anılması gerektiğini belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "15 Temmuz, dört sene önceki haşmetiyle devam ediyor. Bugün pandemiye rağmen çok büyük bir yoğunluk var. Çok kalabalık olmaması için duyuru yapmamıştık. Ama vatandaşlarımız bugün meydanı doldurdular. Demek ki bu iş devam edecek. Bu işin ruhu devam edecek. Bunun yapılması lazım. Çünkü atlatılan badire kolay bir badire değil. O yüzden bundan sonraki süreçte bir daha böyle şeyler olmaması için vatandaşlarımızın duyarlı olması babında 15 Temmuz'u bizim her yıl dönümünde anmamız lazım" şeklinde konuştu.

CEYLAN: "CAMİDEN ATEŞ EDİYORLARDI"

15 Temmuz gecesi Saraçhane'de kolundan vurularak gazi olan 47 yaşındaki Bayram Ceylan, "O gece dışarı çıktığımızda ilk olarak Bayrampaşa'ya gittik. Orada tanklarla mücadele ettikten sonra Vatan Caddesi'ne ardından Saraçhane'ye gittik. Orada çok acı bir çatışma vardı. O çatışmanın içine girdiğimizde ben orada vuruldum. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş birçok arkadaşımız vardı. Oraya hiçbir şekilde ambulans ve ilk yardım ulaşamıyordu. Caminin minaresinde bir keskin nişancı vardı ve herkese ateş ediyordu. Ben orada sağ kolumdan vuruldum. Vatanımız, milletimiz var olsun. Mevlam Türk milletine bir daha böyle bir acı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA